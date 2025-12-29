«Это не гипотетические, а реальные риски, учитывая, что мировые чёрные рынки уже заполнены различными вооружениями, поступившими по нелегальным каналам, организованным с помощью преступных схем коррумпированного украинского руководства», — отметил Тарабрин.
По его утверждению, основная опасность состоит в том, что украинские националисты активно используют БПЛА для химических атак на российские войска. Отдельную угрозу представляет передача опыта операторов дронов террористическим и преступным формированиям в регионах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Дипломат отметил, что у Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) нет полноценных механизмов для противодействия химическому терроризму, включая предупреждение атак с применением токсичных веществ и боевых отравляющих веществ. При этом, по его словам, эта тема остаётся в поле зрения ОЗХО.
Тем временем, Россия продолжает зафиксировать применение Киевом химического оружия и наличие сетей лабораторий для его производства на территории Украины. РФ готова предоставить экспертам ОЗХО контрольные пробы и другие материалы, подтверждающие факты применения Киевом боевых отравляющих веществ. Тарабрин добавил, что Россия обратилась в Техсекретариат ОЗХО с просьбой направить экспертов для оказания технической помощи согласно Конвенции о запрещении химического оружия.
