Эксперт Данилин рассказал о стране Сомалиленд, о которой спорят в мире

Напомним, Сомалиленд в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сомали в мае 1991 года, но до настоящего времени не получил признания со стороны международного сообщества. Это небольшое африканское государство граничит на западе с Джибути, на юге с Эфиопией, а на востоке — с таким же самопровозглашенным государством Пунтленд.