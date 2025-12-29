Эксперт Данилин рассказал о стране Сомалиленд, о которой спорят в мире

Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда, однако сделал это ради своей выгоды. Политолог Павел Данилин в беседе с aif.ru рассказал, какую цель преследует Израиль.
Напомним, Сомалиленд в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сомали в мае 1991 года, но до настоящего времени не получил признания со стороны международного сообщества. Это небольшое африканское государство граничит на западе с Джибути, на юге с Эфиопией, а на востоке — с таким же самопровозглашенным государством Пунтленд.
26 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна официально признала Сомалиленд. Это решение раскритиковали главы МИД Турции, Египта, Сомали и Джибути. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не видит необходимости в признании независимости этого государства.
Данилин, отвечая на вопрос о неожиданном решении Израиля, отметил, что у страны есть на это определенные причины.
«Израиль признал Сомалиленд с одной единственной целью — подгадить Египту. Дело в том, что Египет крайне недоволен тем, что Сомалиленд и Эфиопия договорились о предоставлении Эфиопии коридора к морю. Таким образом, признание Израилем независимости государства Сомалиленд существенным образом приводит к деградации внешнеполитической ситуации на Африканском Роге и вообще в этой части Африки», — отметил политолог.
Данилин добавил, что вопрос вмешательства Египта в ситуацию с Сомалилендом — пока открытый.
«Но своим признанием Израиль создает Египту некоторые проблемы. Не исключено, что Израиль взрывает ситуацию на севере Африки, чтобы оттянуть внимание от себя в сторону Сомалиленда», — подчеркнул специалист.
Ранее ЕС призвал уважать целостность Сомали после признания Израилем Сомалиленда.