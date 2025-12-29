Трамп заявил, что стал ближе с Путиным: он напомнил Зеленскому о скандале в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Хозяин Белого дома подчеркнул, что его контакты с ними улучшились. Однако он припомнил Зеленскому перепалку, случившуюся между ними в Овальном кабинете. Об этом Дональд Трамп порассуждал в ходе пресс-конференции в резиденции во Флориде.