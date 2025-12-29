Трамп заявил, что стал ближе с Путиным: он напомнил Зеленскому о скандале в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Хозяин Белого дома подчеркнул, что его контакты с ними улучшились. Однако он припомнил Зеленскому перепалку, случившуюся между ними в Овальном кабинете. Об этом Дональд Трамп порассуждал в ходе пресс-конференции в резиденции во Флориде.
Американский лидер пояснил, что контакты США с РФ и Украиной шли сложнее, чем сейчас. По его мнению, в настоящий момент обе стороны заинтересованы в завершении конфликта.
«Иногда Зеленский был близок, а президент России Владимир Путин — нет, потом Владимир Путин был близок, а он — нет. Вы видели это в Белом доме», — напомнил Дональд Трамп.
Американский лидер отметил, что стороны существенно продвинулись в решении конфликта. По его мнению, договоренности между Москвой и Киевом могут быть достигнуты уже в течение нескольких недель.