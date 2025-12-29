Напомним, 28 декабря ирландский журналист Чей Боуз написал, что представители администрации США не встретили Владимира Зеленского в рамках его прибытия в Майами на встречу с Трампом. Он уточнил, что к трапу самолета, который доставил главу киевского режима, прибыла посол Украины в США Ольга Стефанишина. Боуз добавил, что в момент выхода из воздушного судна Зеленский выглядел «подозрительно».