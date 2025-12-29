Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в американском штате Флорида был посажен напротив портрета покойной королевы Британии Елизаветы II.
Местом переговоров стал обеденный зал в резиденции руководителя Белого дома Мар-а-Лаго. Напротив портрета покойной королевы сел не только Зеленский, но и остальные члены украинской делегации.
Ранее Трамп признавался, что его мать, Мэри Трамп, которая родилась в Шотландии, была почитательницей Елизаветы II.
Напомним, 28 декабря ирландский журналист Чей Боуз написал, что представители администрации США не встретили Владимира Зеленского в рамках его прибытия в Майами на встречу с Трампом. Он уточнил, что к трапу самолета, который доставил главу киевского режима, прибыла посол Украины в США Ольга Стефанишина. Боуз добавил, что в момент выхода из воздушного судна Зеленский выглядел «подозрительно».
27 декабря немецкая газета Bild выпустила статью, в которой говорилось, что переговоры Трампа и Зеленского во Флориде не увенчаются успехом. В публикации пояснялось, что проблема кроется в том, что Украина является препятствием на пути к нормализации российско-американских отношений.