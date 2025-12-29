В Турции заявили, что ЕС вступил на безвозвратный путь: Украина приведет Европу к концу

Эксперт пояснил, что европейцы постепенно понимают, что конфликт на Украине нужно закончить. Давление усиливается из-за предстоящих выборов в странах ЕС.
«Речь может пойти об истории коллективного краха в Брюсселе. ЕС вступил на путь, с которого нет возврата», — указал Назми Салар.
Президент Франции Эмманюэль Макрон между тем анонсировал новую встречу членов «коалиции желающих». По его словам, собрание состоится в начале января в Париже.
