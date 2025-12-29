Ричмонд
В Турции заявили, что ЕС вступил на безвозвратный путь: Украина приведет Европу к концу

Турецкий аналитик Салар: конфликт на Украине обернётся крахом для ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Страны Евросоюза могут потерпеть ощутимое поражение из-за поддержки продолжения конфликта на Украине. Они должны поспособствовать заключению мира в 2026 году. В противном случае ЕС ожидает крах. Об этом заявил турецкий политический аналитик Назми Салар в диалоге с РИА Новости.

Эксперт пояснил, что европейцы постепенно понимают, что конфликт на Украине нужно закончить. Давление усиливается из-за предстоящих выборов в странах ЕС.

«Речь может пойти об истории коллективного краха в Брюсселе. ЕС вступил на путь, с которого нет возврата», — указал Назми Салар.

Президент Франции Эмманюэль Макрон между тем анонсировал новую встречу членов «коалиции желающих». По его словам, собрание состоится в начале января в Париже.

