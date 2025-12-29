Страны Евросоюза могут потерпеть ощутимое поражение из-за поддержки продолжения конфликта на Украине. Они должны поспособствовать заключению мира в 2026 году. В противном случае ЕС ожидает крах. Об этом заявил турецкий политический аналитик Назми Салар в диалоге с РИА Новости.