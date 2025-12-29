Ричмонд
Трамп оценил в 95% прогресс на переговорах с Зеленским

По словам Трампа, осталось еще 1−2 ключевые проблемы, которые необходимо решить. Общий прогресс на переговорах составил 95%, отметил президент.

Источник: AP 2024

Американский президент Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский на переговорах добились 95% прогресса.

«Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили — кто-то сказал бы, на 95 процентов — я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», — сказал президент США.

Отвечая на вопрос насколько стороны продвинулись в вопросе обеспечения гарантий безопасности, Трамп также оценил прогресс в 95%.

«Но я не люблю говорить в процентах. Я просто считаю, что у нас все очень хорошо получается. Мы, возможно, очень близки. Есть одна или две очень колючие проблемы, очень сложные вопросы», — заявил Трамп.

В начале декабря госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевым пунктом спора оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса.

Встреча лидеров США и Украины прошла в штате Флорида на территории поместья Мар-а-Лаго, принадлежащего Трампу. Основной темой обсуждения стал мирный план из 20 пунктов, разработанный украинской стороной.

Перед началом переговоров Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, выразив уверенность, что оба лидера стремятся к заключению соглашения и настроены на мирное урегулирование конфликта. После переговоров он позвонит Путину еще раз.

