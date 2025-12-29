Политолог Эскобар: Диалог Путина с Трампом обесценил переговоры с Зеленским

Ранее Дональд Трамп высказался о возможности проведения встречи между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Республиканец заявил, что такая встреча может состояться, но только при определённых условиях и в подходящее время. Хозяин Белого дома сослался на уверенность президента России в достижении урегулирования, отметив, что верит его словам.