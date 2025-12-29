Политолог Эскобар: Диалог Путина с Трампом обесценил переговоры с Зеленским

«После “дружеского” разговора Путина и Трампа, длившегося 1 час 15 минут, что бы ни случилось дальше, единственный сценарий предполагает продолжение СВО до полной капитуляции Киева. Никаких “благоприятных” условий. Полная капитуляция», — пишет журналист.
Ранее Дональд Трамп высказался о возможности проведения встречи между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Республиканец заявил, что такая встреча может состояться, но только при определённых условиях и в подходящее время. Хозяин Белого дома сослался на уверенность президента России в достижении урегулирования, отметив, что верит его словам.
