Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Гашимов: Удар ВСУ по жилому дому в Димитрове унёс жизни более 10 человек

По свидетельству российского военнослужащего, при отступлении из города Димитров в ДНР украинские подразделения наносили удары по жилым кварталам, что привело к гибели гражданских лиц. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 1435-го мотострелкового полка Самир Гашимов.

Источник: Life.ru

«При отходе они разрушали город сильно, уничтожали жилые постройки. Было немало историй, когда они при отходе просто работали по домам, в которых прятались гражданские. Дронами, артиллерией работали целенаправленно. Из-за таких ударов погибло, ну, при мне, то есть то, что я видел, более 10 человек», — рассказал собеседник агентства.

Он сообщил, что отходящие формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) целенаправленно разрушали городскую инфраструктуру и жилые дома, в том числе с применением артиллерии и беспилотников. По словам военнослужащего, из-за таких ударов, по лично увиденным им фактам, погибло более десяти мирных жителей, которые укрывались в зданиях. Российские подразделения, по его словам, после взятия территории занимались разбором завалов в поисках выживших.

Ранее в Генштабе ВСУ остро отреагировали на заявления России об освобождении Гуляйполя и Димитрова. Украинская сторона, традиционно, утверждает, что города не потеряны, хотя и признаёт тяжелую ситуацию. Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валерий Манько подчеркнул, что в Гуляйполе ситуация развивается неблагоприятно, а украинские силы находятся в тяжёлом положении.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.