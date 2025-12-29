Боец Гашимов: Удар ВСУ по жилому дому в Димитрове унёс жизни более 10 человек

«При отходе они разрушали город сильно, уничтожали жилые постройки. Было немало историй, когда они при отходе просто работали по домам, в которых прятались гражданские. Дронами, артиллерией работали целенаправленно. Из-за таких ударов погибло, ну, при мне, то есть то, что я видел, более 10 человек», — рассказал собеседник агентства.