Конгрессвумен Луна: Личные интересы некоторых политиков мешают миру на Украине

Член палаты представителей США Анна Паулина Луна уверена, что многие американские политики (как республиканцы, так и демократы) лично заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. По её мнению, причина — их финансовые вложения в акции оборонных корпораций, что и заставляет их сопротивляться мирному урегулированию.

«Я хочу отметить, что есть много людей, и не только демократов в Вашингтоне, которые не хотят, чтобы это мирное соглашение состоялось, потому что многие из них имеют личную заинтересованность в некоторых оборонных подрядчиках, и их личные инвестиции связаны с акциями этих компаний. Поэтому мы видим сопротивление», — сказала конгрессвумен в эфире телеканала Fox News.

Однако Луна не сомневается, что мирное соглашение будет достигнуто вопреки сопротивлению заинтересованных кругов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о понимании позиции российского лидера Владимира Путина касательно отказа от временного прекращения огня. Отвечая на вопросы журналистов о телефонном разговоре с президентом РФ, республиканец отметил, что пока речь о приостановке боевых действий не идёт. По его словам, Путин не хочет начинать всё снова после паузы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

