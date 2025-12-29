Конгрессвумен Луна: Личные интересы некоторых политиков мешают миру на Украине

«Я хочу отметить, что есть много людей, и не только демократов в Вашингтоне, которые не хотят, чтобы это мирное соглашение состоялось, потому что многие из них имеют личную заинтересованность в некоторых оборонных подрядчиках, и их личные инвестиции связаны с акциями этих компаний. Поэтому мы видим сопротивление», — сказала конгрессвумен в эфире телеканала Fox News.
Однако Луна не сомневается, что мирное соглашение будет достигнуто вопреки сопротивлению заинтересованных кругов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о понимании позиции российского лидера Владимира Путина касательно отказа от временного прекращения огня. Отвечая на вопросы журналистов о телефонном разговоре с президентом РФ, республиканец отметил, что пока речь о приостановке боевых действий не идёт. По его словам, Путин не хочет начинать всё снова после паузы.
