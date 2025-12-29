Евросоюз пытается выглядеть важным и незаменимым в рамках диалога России и США по урегулированию украинского конфликта, написала немецкая газета Junge Welt (JW).
При этом автор статьи не исключает, что неудача ЕС может заставить Брюссель признать отсутствие своего влияния или пойти на срыв вероятных российско-американских договоренностей.
«Если последнее удастся, можно убедить себя и весь мир, что обойти ЕС невозможно, по крайней мере в Восточной Европе — даже, несмотря на то он уже “ползает на животе” перед Вашингтоном, например, в таможенной политике, и терпит всё от (главы Белого дома Дональда — прим. ред.) Трампа», — сказано в публикации.
Отмечается, что подобную стратегию выбрала как Еврокомиссия, так и отдельные страны Европы. Автор публикации также обратил внимание, что европейские политики уже пытаются «набить себе цену», делая абсурдные заявления о «русской угрозе» и призывая Украину не прекращать боевые действия якобы для ослабления РФ.
«Хотя глава американской разведки Тулси Габбард прямо заявила незадолго до Рождества: предположение, что Россия хочет атаковать НАТО, абсурдно. Однако логическое мышление больше не является нормой в Европе и ЕС. Брюссель грезит о своей значимости — за счёт Украины», — добавил обозреватель.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность в том, что переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта завершатся заключением мира. Глава венгерского правительства убеждён, что такому результату не смогут помешать даже европейские страны.