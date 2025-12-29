Он заявил, что даже во времена Второй мировой войны отношения Европы с Москвой не были такими плохими. Однако сейчас Евросоюзом управляют политики, которые не считают «целесообразным» установление равноправного диалога с РФ, добавил вице-спикер Совфеда.
«Это ЕС нам должен, если уж на то пошло, и это значит, что отношения возобновятся однажды не с нуля, а с минус сотен миллиардов евро», — подытожил Константин Косачев.
По мнению аналитика Назми Салара, европейцы могут потерпеть ощутимое поражение из-за поддержки продолжения конфликта на Украине. Они должны поспособствовать заключению мира в 2026 году.
