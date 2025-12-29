Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде напомнили о долге Евросоюза после слов «Россия должна»

Косачев напомнил ЕС о долге перед Россией в сотни миллиардов евро.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы регулярно упрекают Москву словами «Россия должна…». Однако ЕС должен помнить, что отношения с РФ когда-нибудь возродятся не с нуля, а с минус сотен миллиардов евро. Именно столько Евросоюз задолжал России. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в диалоге с РИА Новости.

Он заявил, что даже во времена Второй мировой войны отношения Европы с Москвой не были такими плохими. Однако сейчас Евросоюзом управляют политики, которые не считают «целесообразным» установление равноправного диалога с РФ, добавил вице-спикер Совфеда.

«Это ЕС нам должен, если уж на то пошло, и это значит, что отношения возобновятся однажды не с нуля, а с минус сотен миллиардов евро», — подытожил Константин Косачев.

По мнению аналитика Назми Салара, европейцы могут потерпеть ощутимое поражение из-за поддержки продолжения конфликта на Украине. Они должны поспособствовать заключению мира в 2026 году.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше