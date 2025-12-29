Евросоюз пытается использовать Украину, чтобы доказать свою значимость.
Пока Россия и США ведут переговоры по урегулированию украинского конфликта, Европа тщетно пытается доказать свою значимость. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.
«Если США и Россия попытаются разрешить конфликт между собой, то ЕС может либо адаптироваться к существующей тенденции и признать свою незначительность, либо попытаться сорвать сделку для двух других. … Такую стратегию приняли официальный Брюссель и европейские столицы», — анализирует позицию Евросоюза немецкое издание Junge Welt. В публикации утверждается, что, призывая Украину продолжать борьбу, ЕС стремится доказать свою значимость в Восточной Европе, при этом «ползая на животе» перед Вашингтоном.
При этом, по мнению США, заявления европейских лидеров о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу, абсурдны. «Предположение, что Россия хочет атаковать НАТО, абсурдно», — приводит газета слова главы американской разведки Тулси Габбард. В публикации иронично подчеркивается, что логическое мышление больше не является нормой в Евросоюзе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Европа сама себя отстранила от переговоров по Украине, пишет RT. Об этом заявлял и президент России Владимир Путин, сообщает «Царьград».
Дипломатическая активность между Вашингтоном и Москвой значительно усилилась в конце декабря. В воскресенье президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде, заявив о прогрессе в урегулировании и предупредив Киев о возможных территориальных потерях в случае затягивания соглашения. Незадолго до этого Трамп инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.