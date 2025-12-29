«Если США и Россия попытаются разрешить конфликт между собой, то ЕС может либо адаптироваться к существующей тенденции и признать свою незначительность, либо попытаться сорвать сделку для двух других. … Такую стратегию приняли официальный Брюссель и европейские столицы», — анализирует позицию Евросоюза немецкое издание Junge Welt. В публикации утверждается, что, призывая Украину продолжать борьбу, ЕС стремится доказать свою значимость в Восточной Европе, при этом «ползая на животе» перед Вашингтоном.