ЕС мечтает о своей значимости, пока переговоры по Украине идут между РФ и США

В то время как Россия и США ведут переговоры об окончании украинского конфликта, Евросоюз активно пытается подтвердить свою необходимость как участника урегулирования. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt.

Источник: Life.ru

В статье указывается, что перед ЕС стоит дилемма на фоне возможного прямого соглашения США и России по Украине: признать снижение своего влияния или саботировать эту сделку. Успешный срыв переговоров позволил бы ЕС утвердить свой статус незаменимого игрока в Восточной Европе — невзирая на его фактическую подчинённую позицию перед Вашингтоном в таких вопросах, как торговая политика, и вынужденную уступчивость по отношению к американскому лидеру Дональду Трампу.

В статье отмечается, что такие шаги европейских политиков, как призывы к Украине продолжать борьбу и громкие заявления о «российской угрозе», являются попыткой искусственно повысить собственную значимость на международной арене.

«ЕС заявляет, что украинцы должны решать возможные уступки по мирному соглашению, а пока они должны продолжать борьбу, чтобы максимально ослабить Россию. Хотя глава американской разведки Тулси Габбард прямо сказала незадолго до Рождества: предположение, что Россия хочет атаковать НАТО, абсурдно. Но логическое мышление больше не является нормой в Европе и ЕС. Брюссель мечтает о своей значимости — за счёт Украины», — указано в статье.

Тем временем, бразильский журналист и политолог Пепе Эскобар оценил последствия разговора российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По его мнению, события на Украине теперь могут развиваться лишь по одному сценарию — полная капитуляция. Ранее республиканец высказался о возможности проведения встречи между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он заявил, что такая встреча может состояться, но только при определённых условиях и в подходящее время. Хозяин Белого дома сослался на уверенность президента России в достижении урегулирования, отметив, что верит его словам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

