Российская Федерация будет помогать в восстановлении Украины. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
— РФ хочет успеха Украине. Она готова поставлять ей энергию по низким ценам, — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает РБК.
Украинский лидер удивился, когда Дональд Трамп заявил, что Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. После этих слов он чуть наклонил голову и приподнял брови.
Также ранее глава Белого дома сообщил, что разговор с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским прошел хорошо. Он рассказал, что вопрос о суверенитете над Донбассом еще предстоит решить. При этом Трамп отметил, что согласование позиций по данной проблеме движется в нужном направлении.
Если глава киевского режима надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго во Флориде, то его ожидания не оправдались. Об этом 28 декабря сообщило британское издание Financial Times. Отмечается, что глава Белого дома вернулся к своей позиции равноудаленности.