Ранее штурмовик 1435-го мотострелкового полка Самир Гашимов рассказал, что при отступлении из города Димитров в ДНР украинские подразделения наносили удары по жилым кварталам, что привело к гибели гражданских лиц. Он сообщил, что отходящие формирования Вооружённых сил Украины целенаправленно разрушали городскую инфраструктуру и жилые дома, в том числе с применением артиллерии и беспилотников. По словам военнослужащего, из-за таких ударов, по лично увиденным им фактам, погибло более десяти мирных жителей, которые укрывались в зданиях. Российские подразделения, по его словам, после взятия территории занимались разбором завалов в поисках выживших.