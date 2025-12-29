КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет дальнего действия

«28 декабря на Корейском Западном море проведены учения по запуску стратегических крылатых ракет большой дальности. Учения нацелены на проверку готовности подразделений дальнобойных ракет к контрудару и их боеспособности, отработку ракетчиками навыков по маневрированию и выполнению огневых заданий и проверку надёжности данной системы стратегического вооружения», — говорится в статье.
Ракеты были запущены по заранее заданной траектории и достигли мишеней за 10,199 и 10,203 секунды. Ким Чен Ын отметил, что испытания подтвердили надёжность стратегических сил и боеспособность страны, подчеркнул важность регулярной проверки ядерного потенциала для сдерживания угроз и заверил в дальнейшем укреплении этих сил.
Ранее Ким Чен Ын дал старт новому этапу развития северокорейского флота. Глава государства утвердил планы по созданию перспективных подводных вооружений и обозначил контуры масштабной реформы ВМС. Ким Чен Ын лично побывал на объекте, где строится атомная подводная лодка водоизмещением 8,7 тысячи тонн, способная нести стратегические управляемые ракеты. Там ему доложили о ходе работ и представили разработки так называемых «тайных» подводных вооружений.
