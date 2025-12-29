КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет дальнего действия

Ракеты были запущены по заранее заданной траектории и достигли мишеней за 10,199 и 10,203 секунды. Ким Чен Ын отметил, что испытания подтвердили надёжность стратегических сил и боеспособность страны, подчеркнул важность регулярной проверки ядерного потенциала для сдерживания угроз и заверил в дальнейшем укреплении этих сил.