Лукашенко сказал, что делать силовикам: «Чтобы люди в праздники не вспоминали»

Александр Вольфович отметил, что праздники должны пройти спокойно, чтобы белорусы не ощущали никакого дискомфорта. По его словам, на сегодняшний день в стране в усиленном режиме несут службу все: от пограничников до Вооруженных сил. Он добавил, что милиция традиционно обеспечивает порядок на улицах в праздничные дни.