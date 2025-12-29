Лукашенко сказал, что делать силовикам: «Чтобы люди в праздники не вспоминали»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что делать силовикам в новогодние праздники. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» рассказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
— Главная задача, которая волнует и Президента, и людей в погонах, — обеспечить безопасность, — уточнил госсекретарь Совбеза.
Александр Вольфович отметил, что праздники должны пройти спокойно, чтобы белорусы не ощущали никакого дискомфорта. По его словам, на сегодняшний день в стране в усиленном режиме несут службу все: от пограничников до Вооруженных сил. Он добавил, что милиция традиционно обеспечивает порядок на улицах в праздничные дни.
— Президент поставил четкую задачу: сделать так, чтобы люди во время праздника даже не вспоминали о людях в погонах. Если все пройдет спокойно — это и будет лучшей наградой для нас, — подчеркнул Вольфович.
