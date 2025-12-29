Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что делать силовикам: «Чтобы люди в праздники не вспоминали»

Лукашенко поставил задачу силовикам перед Новым годом в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что делать силовикам в новогодние праздники. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» рассказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

— Главная задача, которая волнует и Президента, и людей в погонах, — обеспечить безопасность, — уточнил госсекретарь Совбеза.

Александр Вольфович отметил, что праздники должны пройти спокойно, чтобы белорусы не ощущали никакого дискомфорта. По его словам, на сегодняшний день в стране в усиленном режиме несут службу все: от пограничников до Вооруженных сил. Он добавил, что милиция традиционно обеспечивает порядок на улицах в праздничные дни.

— Президент поставил четкую задачу: сделать так, чтобы люди во время праздника даже не вспоминали о людях в погонах. Если все пройдет спокойно — это и будет лучшей наградой для нас, — подчеркнул Вольфович.

Ранее глава Администрации президента Дмитрий Крутой раскрыл рабочий график Лукашенко на начало 2026 года.

Тем временем глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала, что стало больше обращений белорусов из-за разводов и манипуляций детьми.

Кроме того, мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше