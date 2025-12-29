Ограничить выезд из Казахстана экс-президентам и экс-чиновникам предложил депутат

Бапи заявил, что Казахстану необходим закон, ограничивающий возможность выезда за рубеж бывших чиновников, имевших доступ к государственным тайнам. По его мнению, зарубежные визиты экс-чиновников могут представлять угрозу государственным интересам, особенно в условиях сложной международной обстановки.
Депутат добавил, что закон должен касаться не только бывших министров или должностных лиц, но и экс-президентов.
В заключение Бапи обратился к своим коллегам из парламента с вопросом о возможности инициирования рассмотрения подобного законопроекта. Он отметил, что важно понять, насколько такой закон, ограничивающий выезд некоторых экс-чиновников за границу, противоречит международным обязательствам Казахстана и межгосударственным конвенциям.