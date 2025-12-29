Ограничить выезд из Казахстана экс-президентам и экс-чиновникам предложил депутат

В заключение Бапи обратился к своим коллегам из парламента с вопросом о возможности инициирования рассмотрения подобного законопроекта. Он отметил, что важно понять, насколько такой закон, ограничивающий выезд некоторых экс-чиновников за границу, противоречит международным обязательствам Казахстана и межгосударственным конвенциям.