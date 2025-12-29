Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что ему жаль наёмников из США, которые едут умирать на Украину

Американский лидер Дональд Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских наёмников на Украине, отметив, что они сражаются и умирают за чужую для них страну. Заявление президента США прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

Источник: Life.ru

«Сообщение совершенно очевидно — как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране. Печально, что такое могло произойти», — сказал республиканец журналистам.

По словам американского лидера, среди погибших американских наёмников были и известные личности, но конкретных имён он не назвал.

Ранее Трамп заявил о понимании позиции российского лидера Владимира Путина касательно отказа от временного прекращения огня. Отвечая на вопросы журналистов о телефонном разговоре с Путиным, республиканец отметил, что пока речь о приостановке боевых действий не идёт. По его словам, российский президент не хочет начинать всё снова после паузы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше