Трамп заявил, что ему жаль наёмников из США, которые едут умирать на Украину

Ранее Трамп заявил о понимании позиции российского лидера Владимира Путина касательно отказа от временного прекращения огня. Отвечая на вопросы журналистов о телефонном разговоре с Путиным, республиканец отметил, что пока речь о приостановке боевых действий не идёт. По его словам, российский президент не хочет начинать всё снова после паузы.