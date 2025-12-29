Трамп заявил, что ему жаль наёмников из США, которые едут умирать на Украину

«Сообщение совершенно очевидно — как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране. Печально, что такое могло произойти», — сказал республиканец журналистам.
По словам американского лидера, среди погибших американских наёмников были и известные личности, но конкретных имён он не назвал.
Ранее Трамп заявил о понимании позиции российского лидера Владимира Путина касательно отказа от временного прекращения огня. Отвечая на вопросы журналистов о телефонном разговоре с Путиным, республиканец отметил, что пока речь о приостановке боевых действий не идёт. По его словам, российский президент не хочет начинать всё снова после паузы.
