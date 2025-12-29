Fox News: Зеленский нервничает перед встречами с Трампом

Владимир Зеленский нервничает перед встречами с американским президентом Дональдом Трампом, передает телеканал Fox News.
По словам источника, прошедшая в Мар-а-Лаго встреча, вероятно, не стала исключением. Он отметил, что перед визитами Зеленский долго сосредотачивается и изучает заметки, подготовленные департаментом международного сотрудничества и МИД.
Ранее сообщалось, что на встрече с президентом США Зеленского посадили напротив портрета покойной королевы Британии Елизаветы II.
Также отмечалось, что после встречи американский лидер решил поиграть в гольф.
