Fox News: Зеленский нервничает перед встречами с Трампом

Зеленский всегда нервничает перед встречами с президентами США. По словам источника, он долго сосредотачивается перед визитами к американскому лидеру.

Владимир Зеленский нервничает перед встречами с американским президентом Дональдом Трампом, передает телеканал Fox News.

По словам источника, прошедшая в Мар-а-Лаго встреча, вероятно, не стала исключением. Он отметил, что перед визитами Зеленский долго сосредотачивается и изучает заметки, подготовленные департаментом международного сотрудничества и МИД.

Ранее сообщалось, что на встрече с президентом США Зеленского посадили напротив портрета покойной королевы Британии Елизаветы II.

Также отмечалось, что после встречи американский лидер решил поиграть в гольф.

