Туск и Навроцкий вступили в перепалку из-за «угрозы со стороны Запада»

Премьер-министр и президент Польши вступили в перепалку в X из-за слов о том, что Запад является угрозой для страны.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава государства Кароль Навроцкий вступили в перепалку в соцсети X* после слов последнего о том, что Запад является угрозой для страны.

«Президент Навроцкий снова назвал Запад главной угрозой Польши. В этом суть спора между антиевропейским блоком (Навроцкий, Браун, Ментцен, “ПиС”) и нашей коалицией. Спор смертельно серьезен, спор о наших ценностях, безопасности, суверенитете. Восток или Запад», — написал Туск.

Навроцкий в ответ заявил, что ему «трудно поверить» в то, что они оба с польским премьером учились на историческом факультете. По мнению президента, Туск специально ищет конфликт, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем страны.

Ранее политики уже вступали в перепалку в соцсетях. Например, в ноябре они обменялись колкими высказываниями в X. Туск отметил, что, «чтобы стать президентом, недостаточно победить на выборах», а Навроцкий ответил, что, «чтобы стать премьер-министром, недостаточно публиковать посты в X».

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

