Туск и Навроцкий вступили в перепалку из-за «угрозы со стороны Запада»

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава государства Кароль Навроцкий вступили в перепалку в соцсети X* после слов последнего о том, что Запад является угрозой для страны.
«Президент Навроцкий снова назвал Запад главной угрозой Польши. В этом суть спора между антиевропейским блоком (Навроцкий, Браун, Ментцен, “ПиС”) и нашей коалицией. Спор смертельно серьезен, спор о наших ценностях, безопасности, суверенитете. Восток или Запад», — написал Туск.
Навроцкий в ответ заявил, что ему «трудно поверить» в то, что они оба с польским премьером учились на историческом факультете. По мнению президента, Туск специально ищет конфликт, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем страны.
Ранее политики уже вступали в перепалку в соцсетях. Например, в ноябре они обменялись колкими высказываниями в X. Туск отметил, что, «чтобы стать президентом, недостаточно победить на выборах», а Навроцкий ответил, что, «чтобы стать премьер-министром, недостаточно публиковать посты в X».
