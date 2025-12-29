Ричмонд
Российские военные сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя

В Запорожской области артиллерия группировки «Восток» нанесла удар по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) к западу от Гуляйполя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Операторы БПЛА в ходе разведки выявили дислокацию украинских формирований в лесах, где они готовились к контратаке. После чего артиллерия поразила цели, уничтожив группы ВСУ. Согласно ведомству, эта атака сорвала подготовку контратаки и лишила украинские силы возможности увеличивать присутствие на этом участке.

Ранее под Миропольем в Сумской области пропала без вести группа военнослужащих из недавно сформированного подразделения Вооружённых сил Украины. Подразделение было отправлено на уже занятые российскими войсками позиции под командованием полковника Романа Евчуна (позывной Топаз). Командование ВСУ таким образом решило проверить обстановку, что привело к исчезновению группы.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

