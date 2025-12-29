Операторы БПЛА в ходе разведки выявили дислокацию украинских формирований в лесах, где они готовились к контратаке. После чего артиллерия поразила цели, уничтожив группы ВСУ. Согласно ведомству, эта атака сорвала подготовку контратаки и лишила украинские силы возможности увеличивать присутствие на этом участке.
Ранее под Миропольем в Сумской области пропала без вести группа военнослужащих из недавно сформированного подразделения Вооружённых сил Украины. Подразделение было отправлено на уже занятые российскими войсками позиции под командованием полковника Романа Евчуна (позывной Топаз). Командование ВСУ таким образом решило проверить обстановку, что привело к исчезновению группы.
