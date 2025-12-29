Трамп не упомянул Вэнса, перечисляя переговорщиков США по Украине

Напомним, перед встречей с главой киевского режима руководитель Белого дома побеседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что в ходе разговора Путин согласился с предложением американской стороны продолжить работу по урегулированию украинского конфликта в рамках двух рабочих групп. Первая из них займётся проблемами безопасности, вторая — экономическими вопросами. Планируется, что параметры работы этих групп будут определены в ближайшее время. Ушаков не исключил, что это произойдёт в начале января.