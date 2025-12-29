Ричмонд
Трамп не упомянул Вэнса, перечисляя переговорщиков США по Украине

Трамп заявил, что США в рабочей группе по Украине представят Уиткофф, Кушнер, Рубио, Хегсет и генерал Кейн.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп не упомянул вице-президента США Джей Ди Вэнса, перечисляя состав американской переговорной группы, занимающейся урегулированием украинского конфликта.

Он пообщался с журналистами по итогам своей встречи с руководителем киевского режима Владимиром Зеленским в штате Флорида. У американского лидера поинтересовались, кто от США будет состоять в рабочей группе по Украине.

Трамп в ответ на эту просьбу назвал имена своего спецпосланника Стива Уиткоффа и собственного зятя Джареда Кушнера. Кроме того, как отметил президент США, в группу войдут председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов генерал Дэн Кейн, американский госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

«И они могут добавить одного-двух человек», — добавил руководитель Белого дома.

Джей Ди Вэнс, который не попал в указанный список, также отсутствовал на самих переговорах с Зеленским, который приезжал к Трампу в резиденцию Мар-а-Лаго.

Напомним, перед встречей с главой киевского режима руководитель Белого дома побеседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что в ходе разговора Путин согласился с предложением американской стороны продолжить работу по урегулированию украинского конфликта в рамках двух рабочих групп. Первая из них займётся проблемами безопасности, вторая — экономическими вопросами. Планируется, что параметры работы этих групп будут определены в ближайшее время. Ушаков не исключил, что это произойдёт в начале января.

