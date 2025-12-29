Глава Администрации президента Крутой сказал, какие документы Лукашенко подпишет до конца 2025 года

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой в эфире «Первого информационного телеканала» раскрыл, какие документы президент Беларуси Александр Лукашенко подпишет до конца 2025 года.
Дмитрий Крутой отметили, что в парламенте состоялось несколько довольно дискуссионных чтений, которые касались как самого бюджета, так и Налогового кодекса:
— Вернувшись из Санкт-Петербурга, президент поручил, не затягивая, представить ему закон о бюджете для итогового доклада.
Глава Администрации обратил внимание, что, помимо этого, также предполагаются финансовые корректировки в проект бюджета на 2025 год. Они связаны с переброской финансовых ресурсов между отдельными государственными программами и инвестиционными проектами. Вместе с тем, уточнил он, белорусское правительство вместе с Комитетом государственного контроля собирается внести доработанный проект указа по государственной инвестиционной программе.
Крутой сообщил, что это основной документ по бюджетным деньгам, которые используются на инвестиции по самым разным направлениям.
— Президент всегда очень тщательно рассматривает этот документ. И особенность этого года — он потребовал после Всебелорусского народного собрания, чтобы мы весь пакет программных документов приняли до конца 2025 года, — подчеркнул Дмитрий Крутой.
По его словам, с учетом принятия Государственной программы инновационного развития, пакета научно-технических программ, а также Программы социально-экономического развития на 2026−2030 годы, Государственная инвестиционная программа осталась последним документом, который требует рассмотрения и принятия.
— В принципе, мы сможем начать пятилетку с полным комплексом всех нормативно-правовых актов и начать без раскачки, как сказал наш лидер. В связи с этим еще до конца года предстоит очень интенсивная работа, — заявил Крутой.
Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой раскрыл рабочий график президента Беларуси Александра Лукашенко на начало 2026 года.
Ранее Александр Лукашенко сказал, что будет с долларом.
Кстати, Минтруда назвало самые востребованные профессии в Беларуси на ближайшие годы.