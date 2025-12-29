Ричмонд
Казахстан на 49 лет арендует землю на Иссык-Куле у Кыргызстана

На территории участков расположены санатории, возведенные во времена СССР.

Источник: Reuters

АСТАНА, 29 дек — Sputnik. Мажилис Казахстана ратифицировал договор об аренде земельных участков на Иссык-Куле.

Договор между правительствами Казахстана и Кыргызстана был заключен 1 декабря 2009 года.

«Согласно договору, казахстанская сторона получила во временное пользование сроком на 49 лет на условиях аренды земельные участки на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики», — сообщил мажилис.

Участки не пустуют, на территории расположены: санаторий, два дома отдыха и спортивно-оздоровительная база. Объекты построила Казахская ССР, отметили в мажилисе.

Также одобренным мажилисом соглашением устанавливается право собственности Казахстана на четыре объекта курортно-рекреационного хозяйства.

В документе продлены обязательства казахстанской стороны по доведению данных объектов (за исключением базы) до уровня 3-х и 4-х звёздочных отелей до конца 2029 года.