Макрон рассказал о беседе с Зеленским после видеозвонка с лидерами Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об участии в переговорах европейских лидеров с Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в социальной сети X.
По словам французского лидера, вечером он вместе с несколькими другими европейскими руководителями принял участие в обмене мнениями с Зеленским и Трампом. После этого Макрон провел отдельный разговор с главой киевского режима.
Макрон подчеркнул, они добиваются прогресса в вопросе гарантий безопасности.
Незадолго до встречи с Зеленским Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа, инициированная американской стороной, длилась 1 час 15 минут и носила дружеский, доброжелательный и деловой характер.
