Макрон рассказал о беседе с Зеленским после видеозвонка с лидерами Европы

Макрон сообщил об участии в разговоре европейских лидеров с Зеленским и Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об участии в переговорах европейских лидеров с Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам французского лидера, вечером он вместе с несколькими другими европейскими руководителями принял участие в обмене мнениями с Зеленским и Трампом. После этого Макрон провел отдельный разговор с главой киевского режима.

«Сегодня вечером я вместе с другими европейскими лидерами принял участие в обмене мнениями с Зеленским и Трампом. Затем я поговорил с Зеленским», — указал он.

Макрон подчеркнул, они добиваются прогресса в вопросе гарантий безопасности.

Незадолго до встречи с Зеленским Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа, инициированная американской стороной, длилась 1 час 15 минут и носила дружеский, доброжелательный и деловой характер.

Трамп и Зеленский вели переговоры по Украине два с половиной часа. Что они обсуждали за куриным бульоном, стейками с картошкой и шоколадным тортом в обеденном зале резиденции Мар-а-Лаго? Узнайте подробности на сайте KP.RU.

