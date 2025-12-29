Ранее Life.ru писал, что Зеленский продемонстрировал заметное волнение при встрече с журналистами после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. Бывший комик явно испытывал физический дискомфорт: он часто переминался, совершал резкие движения головой и лица, пытался контролировать дыхание. Главарь киевского режима также отреагировал на слова Трампа о России нервным тиком.