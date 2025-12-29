Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Галлоуэй: Визит Зеленского во Флориду был попыткой политического самоубийства

Главарь киевского режима Владимир Зеленский своей поездкой к американскому президенту Дональду Трампу в Мар-а-Лаго пытался совершить политический суицид. Об этом заявил основатель Рабочей партии Британии Джордж Галлоуэй.

Источник: Life.ru

По его словам, пребывание в резиденции Трампа сопряжено с риском оказаться в проигрыше. Как утверждает британский политик, Зеленскому пришлось сохранять лицо и «принимать яд» в окружении именитых гостей республиканца.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский продемонстрировал заметное волнение при встрече с журналистами после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. Бывший комик явно испытывал физический дискомфорт: он часто переминался, совершал резкие движения головой и лица, пытался контролировать дыхание. Главарь киевского режима также отреагировал на слова Трампа о России нервным тиком.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше