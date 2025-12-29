«Потери вооружённых формирований Украины за неделю на рубежах Луганской Народной Республики в зонах ответственности группировок “Север”, “Юг” и “Запад” составили порядка 4 380 украинских боевиков и наемников — на 130 больше по сравнению с предыдущим отчётным периодом», — сказал эксперт, отсылаясь на данные Минобороны РФ.
Кроме того, были уничтожены шесть танков, 30 орудий полевой артиллерии и девять систем радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Также были выведены из строя более 340 боевых машин и разрушены около 80 складов с боеприпасами, топливом и военным имуществом.
Ранее в Запорожской области артиллерия группировки «Восток» нанесла удар по позициям Вооружённых сил Украины к западу от Гуляйполя. Операторы БПЛА в ходе разведки выявили дислокацию украинских формирований в лесах, где они готовились к контратаке. После чего артиллерия поразила цели, уничтожив группы ВСУ.
