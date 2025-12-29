Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего президента Киргизии Атамбаев лишили всех госнаград

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева лишили всех государственных наград по указу действующего президента Садыра Жапарова.

Источник: Аргументы и факты

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев лишен всех государственных наград республики согласно указу действующего президента Садыра Жапарова, который был опубликован в понедельник пресс-службой главы государства.

В документе говорится, что президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ в соответствии с приговором Первомайского районного суда Бишкека от 3 июня 2025 года. В результате этого указа Атамбаев был лишен высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» (герой Кыргызской Республики), ордена «Манас» II степени, ордена «Данакер» и медали «Данк».

Кроме того, в указе содержится информация о том, что приказы о награждении Атамбаева аннулированы, а службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Киргизии поручено принять меры по изъятию государственных наград и соответствующих документов.

Напомним, что атамбаев передал полномочия своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году после президентских выборов. Однако вскоре после этого против членов его команды были инициированы уголовные дела. Экс-президент лишился статуса, а также был обвинен в совершении ряда серьезных преступлений.