Бывшего президента Киргизии Атамбаев лишили всех госнаград

Напомним, что атамбаев передал полномочия своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году после президентских выборов. Однако вскоре после этого против членов его команды были инициированы уголовные дела. Экс-президент лишился статуса, а также был обвинен в совершении ряда серьезных преступлений.