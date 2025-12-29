Многие американские политики выступают против урегулирования конфликта на Украине потому, что вложились в акции компаний, выпускающих вооружение, заявила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна.
«Хочу отметить, что есть много людей, и не только демократов в Вашингтоне, которые не хотят, чтобы это мирное соглашение состоялось, потому что многие из них имеют личную заинтересованность в некоторых оборонных подрядчиках, и их личные инвестиции связаны с акциями этих компаний», — сказала конгрессвумен в эфире американского телеканала Fox News.
Она добавила, что ситуация на Украине все равно разрешится, несмотря на сопротивление ряда политиков.
Ранее Луна заявила, что никогда не поддерживала выделение финансовой помощи киевскому режиму и не собирается отказываться от своей позиции. При этом политик обвинила украинские власти в отмывании денег.