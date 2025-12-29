Удивление у Владимира Зеленского вызвали слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия и президент РФ Владимир Путин хотят, чтобы Украина была «успешной», сообщает РИА Новости.
Американский лидер принимал главу киевского режима в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Руководитель Белого дома рассказал, что перед переговорами с Зеленским провёл телефонный разговор с российским лидером и обсудил с ним возможность участия в восстановлении Украины.
Трамп заявил, что РФ якобы будет помогать соседней стране после завершения конфликта и заинтересована в том, чтобы та «достигла успеха». Он признал, что его высказывание «звучит немного странно». Реагируя на указанную реплику, Зеленский слегка наклонил голову и приподнял брови.
Напомним, в начале декабря Владимир Путин заявил, что киевский режим поступает так, будто бы живёт «на другой планете», не понимая реальную обстановку в украинской экономике и положение в зоне боевых действий. В конце ноября российский лидер подчёркивал, что Россия готова к переговорам с Украиной, однако юридически это в настоящий момент невозможно.
Ранее Путин также отмечал, что РФ не ведёт боевых действий против украинского народа. Он обращал внимание, что Украина превратилась в заложника киевского режима.