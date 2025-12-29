Зеленский удивился словам Трампа, что Россия хочет видеть Украину успешной

Напомним, в начале декабря Владимир Путин заявил, что киевский режим поступает так, будто бы живёт «на другой планете», не понимая реальную обстановку в украинской экономике и положение в зоне боевых действий. В конце ноября российский лидер подчёркивал, что Россия готова к переговорам с Украиной, однако юридически это в настоящий момент невозможно.