Косачев: ЕС и Киев закладывают «мины» в мирный план по Украине

«Основные договоренности не должны достигаться с зависимым на 100% руководством Украины, которое будет таким еще долго, при любых результатах потенциальных выборов — оно ничего не решает. Поэтому так важно продвижение переговоров при активной роли администрации [президента США Дональда] Трампа, и прежде всего — нейтрализация всех “мин”, которые европейцы и Киев раз за разом закладывают в любые планы, прикрывая заведомо неприемлемые для России пункты десятками менее значимых», — написал Косачев.