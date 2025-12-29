Белоруска показала, что подарили всем участникам президентского бала во Дворце Независимости в Минске

Белоруска показала, что подарили участникам президентского бала во Дворце Независимости Минске, который состоялся 24 декабря. Подробности рассказали в эфире «Первого информационного телеканала».
— Что же подарили каждому, кто принимал участие в президентском балу? — интригует одна из участниц президентского бала.
Девушка показывает открытку с поздравлением от президента Беларуси Александра Лукашенко, большую шоколадку, а также шкатулку с новогодними игрушками. Участница президентского бала сказала, что игрушки обязательно украсят ее елку.
