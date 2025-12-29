Ричмонд
Белоруска показала, что подарили всем участникам президентского бала во Дворце Независимости в Минске

Белоруска показала, что подарили участникам президентского бала в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска показала, что подарили участникам президентского бала во Дворце Независимости Минске, который состоялся 24 декабря. Подробности рассказали в эфире «Первого информационного телеканала».

— Что же подарили каждому, кто принимал участие в президентском балу? — интригует одна из участниц президентского бала.

Белоруска показала, что подарили участникам президентского бала в Минске. Фото: скриншот с видео «Первого информационного телеканала».

Девушка показывает открытку с поздравлением от президента Беларуси Александра Лукашенко, большую шоколадку, а также шкатулку с новогодними игрушками. Участница президентского бала сказала, что игрушки обязательно украсят ее елку.

Белоруска показала, что подарили участникам президентского бала в Минске. Фото: скриншот с видео «Первого информационного телеканала»

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко просто дал совет молодежи: «Никаких нотаций».

Тем временем Лукашенко сказал, почему бал в Минске лучше Венского.

Кстати, мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.

