Бывшего президента Киргизии лишили всех государственных наград

Атамбаев занимал пост президента до 2017 года, после чего против его окружения, а затем и против него самого были возбуждены уголовные дела. Он был лишён статуса экс-президента и обвинён в ряде тяжких преступлений. В 2019 году силовики провели спецоперацию по его задержанию в резиденции в селе Кой-Таш, которая переросла в столкновения с применением оружия. В результате пострадали более 130 человек, один спецназовец погиб. С 2023 года Атамбаев находится за границей, а в 2025 году был заочно приговорён к 11,5 года лишения свободы по делу о кой-ташских событиях.