Назначен председатель правительства Красноярского края

Кандидатура, внесенная губернатором Михаилом Котюковым, ранее получила одобрение профильного комитета.
Спикер Алексей Додатко отметил, что предварительная работа по кандидатуре была проведена в рамках комитетов и депутатских фракций: подготовленные вопросы заблаговременно направлены для рассмотрения. По его словам, они носят характер, ориентированный на перспективу и лягут в основу взаимодействия с депутатским корпусом.
«В выступлении перед депутатами Алексей Медведев определил основные направления раоты: нацпроекты, социальная политика, технологическое развитие и укрепление связей науки, образования и экономики. Много внимания будет уделено семейно ориентированной политике. В здравоохранении — обеспечение единых стандартов помощи и развитие цифровых решений, в образовании — повышение качества естественно-научных дисциплин и интеграция профобразования с запросами промышленности. Медведев также обозначил поддержку малого и среднего бизнеса и выстраивание прозрачного диалога с крупными налогоплательщиками. Новый председатель правительства заверил депутатов в приверженности принципам системности, научной обоснованности и открытого взаимодействия с Законодательным Собранием», — рассказали в пресс-службе парламента.
Напомним, Медведеву 54 года. Он закончил Красноярский государственный университет по специальности «Экономика и управление». С января 2024 года он занимал пост зампреда правительства Красноярского края. До этого в разное время работал в Минэкономики Московской области, возглавлял краевую лабораторию Центра стратегических разработок, занимал ключевые должности в Министерстве науки и высшего образования РФ и Российском научном фонде.