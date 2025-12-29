Назначен председатель правительства Красноярского края

«В выступлении перед депутатами Алексей Медведев определил основные направления раоты: нацпроекты, социальная политика, технологическое развитие и укрепление связей науки, образования и экономики. Много внимания будет уделено семейно ориентированной политике. В здравоохранении — обеспечение единых стандартов помощи и развитие цифровых решений, в образовании — повышение качества естественно-научных дисциплин и интеграция профобразования с запросами промышленности. Медведев также обозначил поддержку малого и среднего бизнеса и выстраивание прозрачного диалога с крупными налогоплательщиками. Новый председатель правительства заверил депутатов в приверженности принципам системности, научной обоснованности и открытого взаимодействия с Законодательным Собранием», — рассказали в пресс-службе парламента.