Граждане Гвинеи голосовали на выборах президента в Красноярске

В Гвинее выбирают президента.

Источник: Соцсети

Жители Гвинеи проголосовали за президента в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном Избиркоме.

В Красноярском крае проходит голосование на выборах президента Гвинейской Республики. Среди голосующих — граждане Гвинеи, обучающиеся в вузах Красноярска.

«Заместитель председателя крайизбиркома Александр Попов и член комиссии Евгений Ходос-Шикилев осуществляют наблюдение за ходом голосования на избирательном участке», — отметили в Избирательной комиссии края.

Кандидатуры на пост президента Гвинеи выдвинули девять человек. В голосовании имели возможность принять семь миллионов гвинейцев. На данный момент голосование завершено.

Среди кандидатов — действующий лидер переходного периода Мамади Думбуя. В 2021 году он с группой военных сверг правительство Альфу Гонде, находившегося у власти с 2010 года.

