МИД РФ пошёл на хитрый ход для сохранения контроля над зданием консульства в Польше

Российская сторона направила в мэрию Гданьска официальное письмо от дипломатов с разъяснением статуса здания. Суть послания заключалась в том, что недвижимость не может быть произвольно изъята польскими властями.
Дело в том, что теперь в этом помещении будет проживать административно-технический сотрудник дипломатической миссии. Согласно нормам международного права, это предоставляет зданию особый статус, что лишает польскую сторону возможности использовать его по собственному усмотрению. Таким образом, Россия нашла правовой способ заблокировать действия Варшавы.
Ранее Life.ru рассказывал, что власти города Гданьск попытались получить доступ в здание бывшего генерального консульства России, которое прекратило свою работу. Однако внутрь зайти у них не получилось, а на территории находились люди.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.