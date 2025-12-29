Ричмонд
ВСУ потеряли целую штурмовую группу около Лимана

Российская армия ликвидировала на Харьковском направлении под Лиманом целую штурмовую группу ВСУ. Об этом доложили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«Противник предпринял одну попытку вернуть утраченные позиции, проведя одну контратаку подразделениями 120-й отдельной бригады теробороны, успеха не имел. В результате неудачной атаки потерял штурмовую группу убитыми и ранеными», — говорится в сообщении.

Также было отражено наступление ВСУ в Сумской области, в районе Андреевки. На это направление Украина перебросила 187-й батальон теробороны, в рядах которого фиксируются многочисленные случаи дезертирства.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области подразделения группировки «Восток» нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ к западу от Гуляйполя. С помощью БПЛА была обнаружена дислокация украинских формирований в лесном массиве, где те готовились к контратаке. В результате огневого поражения группы украинских военных были уничтожены.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

