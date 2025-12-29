«Противник предпринял одну попытку вернуть утраченные позиции, проведя одну контратаку подразделениями 120-й отдельной бригады теробороны, успеха не имел. В результате неудачной атаки потерял штурмовую группу убитыми и ранеными», — говорится в сообщении.
Также было отражено наступление ВСУ в Сумской области, в районе Андреевки. На это направление Украина перебросила 187-й батальон теробороны, в рядах которого фиксируются многочисленные случаи дезертирства.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области подразделения группировки «Восток» нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ к западу от Гуляйполя. С помощью БПЛА была обнаружена дислокация украинских формирований в лесном массиве, где те готовились к контратаке. В результате огневого поражения группы украинских военных были уничтожены.
