Над Россией сбили 89 беспилотников. Военная операция, день 1405-й

8:26 Россия будет помогать в восстановлении Украины, заявил Трамп.
8:17 В результате видеоконференции президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами был достигнут «хороший прогресс» в мирном урегулировании, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
8:12 Трамп назвал возможной встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
8:10 Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде, в резиденции президента США Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 89 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
49 дронов сбили над Брянской областью, 18 — над Новгородской, 11 — над Адыгеей, семь — над Краснодарским краем, по одному — над акваторией Азовского моря, Орловской, Ростовской и Смоленской областями.
8:01 Сегодня 1405-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.