Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией сбили 89 беспилотников. Военная операция, день 1405-й

Средства ПВО за ночь сбили 89 беспилотников над российскими регионами. Американский лидер Дональд Трамп назвал возможной встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Европе заявили о «хорошем прогрессе» в мирном урегулировании после переговоров Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:26 Россия будет помогать в восстановлении Украины, заявил Трамп.

8:17 В результате видеоконференции президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами был достигнут «хороший прогресс» в мирном урегулировании, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

8:12 Трамп назвал возможной встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

8:10 Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде, в резиденции президента США Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 89 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

49 дронов сбили над Брянской областью, 18 — над Новгородской, 11 — над Адыгеей, семь — над Краснодарским краем, по одному — над акваторией Азовского моря, Орловской, Ростовской и Смоленской областями.

8:01 Сегодня 1405-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше