Fox News узнал о шансе на разговор Путина и Зеленского из-за Трампа

Переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору последнего с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.
Обеспечение прямых телефонных переговоров Зеленского и Путина стало бы «дипломатической победой» для Трампа, сказал собеседник телеканалу.
Путин и Зеленский в последний раз говорили по телефону 26 июля 2020 года. Как сообщал Кремль, беседа состоялась по инициативе украинской стороны, лидеры «подробно обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса». Также политики беседовали в июле 2019 года — это был их первый телефонный разговор.
Источник также сказал, что Зеленский, вероятно, испытывал беспокойство перед встречей с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
«Зеленский обычно очень нервничает перед подобными разговорами с президентом Трампом. Он долго концентрируется и изучает записи, которые готовят для него Департамент международной политики и Министерство иностранных дел», — рассказал собеседник Fox News.
Зеленский накануне в третий раз лично встретился с Трампом. Перед этим президент США позвонил Путину. Беседа длилась час и 15 минут, Трамп назвал ее «хорошей и очень продуктивной». Два источника Financial Times говорили, что Киев обеспокоил разговор Трампа и Путина перед переговорами в Мар-а-Лаго.
Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что стороны проявили взаимную заинтересованность к достижению долговременного урегулирования конфликта на Украине. Трамп заявил, что намерен учитывать это при выстраивании переговоров с Зеленским. Президенты России и США договорились вновь созвониться по итогам встречи Трампа с Зеленским.
Трамп назвал встречу с Зеленским потрясающей. «Мы обсудили — кто-то сказал бы, на 95% — я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», — сказал президент США. Нерешенным, по его словам, остается вопрос Донбасса, но он близится к разрешению. Украине может понадобиться согласовать мирный план в парламенте или через референдум, предположил Трамп. Прогресс в переговорах подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ушаков говорил, что президенты России и США придерживаются позиции, что предлагаемый Украиной и Европой план прекращения огня под предлогом референдума лишь затягивает конфликт. Он подчеркнул, что для окончательного прекращения огня Киеву следует, «не мешкая», принять «ответственное политическое решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах».