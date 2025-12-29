Fox News узнал о шансе на разговор Путина и Зеленского из-за Трампа

Трамп назвал встречу с Зеленским потрясающей. «Мы обсудили — кто-то сказал бы, на 95% — я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», — сказал президент США. Нерешенным, по его словам, остается вопрос Донбасса, но он близится к разрешению. Украине может понадобиться согласовать мирный план в парламенте или через референдум, предположил Трамп. Прогресс в переговорах подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.