Галлоуэй назвал визит Зеленского во Флориду политически самоубийством

Основатель Рабочей партии Британии Джордж Галлоуэй заявил, что визит Зеленского к Трампу в резиденцию Мар-а-Лаго был попыткой политического самоубийства.

Источник: Аргументы и факты

Основатель Рабочей партии Британии Джордж Галлоуэй считает, что поездка Владимира Зеленского к американскому президенту Дональду Трампу в его резиденцию Мар-а-Лаго стала попыткой совершить политическое самоубийство.

Галлоуэй отметил, что визит в окружение Трампа, который является республиканцем, сопряжен с высокими рисками и может привести к негативным последствиям для Зеленского.

Напомним, что переговоры между Трампом и Зеленским во Флориде длились около двух часов. После встречи они провели телефонные разговоры с лидерами европейских стран.

Трамп охарактеризовал встречу как «замечательную» и заявил, что стороны приблизились к урегулированию ситуации в Украине. Он подчеркнул, что процесс мирного разрешения конфликта «приближается», однако остается вопрос о том, произойдет ли это на самом деле.

Трамп также отметил, что в украинском конфликте ещё не решены вопросы территорий, и согласование линии соприкосновения между сторонами требует дальнейших обсуждений. Однако он выразил надежду, что стороны находятся на пути к достижению соглашения.

