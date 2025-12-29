«Как там решат, так и будет. Не столь важно, как это произойдёт — в результате выборов, переворота или других, более жёстких сценариев», — заявил сенатор.
Косачёв не исключил, что по замыслу кураторов Зеленский должен принять непопулярные решения и затем уйти, однако подчеркнул, что сам он будет «держаться за трон максимально долго». По мнению политика, это делает украинского лидера напрямую заинтересованным в продолжении конфликта.
Сенатор также отметил, что народ Украины не влияет на происходящее, живя в атмосфере милитаристского угара и жажды мести, что, по его словам, полностью устраивает нынешнюю власть. «Вопрос лишь в том, когда наиграются её зарубежные хозяева», считает Косачёв.
К слову, Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что был достигнут большой прогресс по Украине. 20-пунктный мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности согласованы на 100%. Территориальный вопрос, в первую очередь судьба Донбасса, остаётся открытым и требует дальнейших переговоров.
