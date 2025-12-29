Сенатор Косачёв: Зеленский стал препятствием миру из-за борьбы за «трон»

Владимир Зеленский будет стремиться как можно дольше удержаться у власти и фактически сегодня является одним из главных препятствий для достижения мирных соглашений. Такое мнение высказал РИА «Новости» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. По его словам, обсуждать сроки пребывания Зеленского у власти бессмысленно, поскольку источником власти на Украине сейчас является не народ, а внешние силы.