Полковник Андрей Богодель объяснил, что размещение в Белоруссии российской ракеты «Орешник» — это прямое предупреждение Западу: Москва и Минск готовы защищать свою безопасность любыми средствами. По его мнению, такой шаг показывает, что к союзным странам лучше не приближаться с угрозами. Информация прозвучала в эфире телеканала СТВ.
Богодель подчеркнул, что сегодня добро обязательно должно быть сильным и готовым к защите. Он отметил, что «Орешник» не предназначен для нападения, например, на Британию или Германию. Это лишь сигнал о том, что Россия и Белоруссия будут охранять свой мир всеми доступными способами.
Полковник добавил, что западные страны во время российской специальной военной операции неоднократно пересекали «красные линии». Они поставляли Киеву современные ракетные системы и разрешали их применение. По мнению Богделя, таким образом Запад проверяет, насколько высоко у России расположен ядерный порог.
Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что комплекс «Орешник» уже прибыл в страну. Он вскоре заступит на боевое дежурство. Позже Лукашенко уточнил, что в Белоруссии разместят не больше десяти таких комплексов.