Полковник Богодель назвал размещение «Орешника» в Белоруссии сигналом Западу

Богодель подчеркнул, что сегодня добро обязательно должно быть сильным и готовым к защите. Он отметил, что «Орешник» не предназначен для нападения, например, на Британию или Германию. Это лишь сигнал о том, что Россия и Белоруссия будут охранять свой мир всеми доступными способами.