Губернатор Андрей Травников поручил усилить противопожарную профилактику и очистку крыш от снега в период новогодних каникул

«Радостные праздники для нас — это напряжённая работа», — подчеркнул Андрей Травников. Он отметил, что у каждого из присутствующих большая зона ответственности и разнообразные риски: и погодные, и техногенные. Поэтому все находятся на местах — профилактика, контроль и максимально быстрое реагирование на любые ситуации.
Губернатор также напомнил, что на фоне всех рисков наиболее массовым являются пожары в жилом секторе. Необходимо проводить обходы, усилить профилактическую работу и проверку датчиков АДПИ. На фоне событий прошлой недели он также обратил внимание на высокую снеговую нагрузку на кровли. Снег уплотнился и образовалась наледь, что увеличивает риски аварий. Обычно очистку кровель от снега начинают весной, но по социальным объектам эту работу целесообразно организовать уже сейчас.
Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров доложил, что запас угля на складах предприятий составляет 163 тысячи тонн, что хватит на 62 дня работы. Поставки угля продолжаются. Запас топлива на предприятиях сформирован, резервные источники проверены, дополнительные инструктажи с персоналом проведены, аварийные бригады сформированы, графики дежурств составлены. Предприятия готовы к реагированию на инциденты на коммунальных объектах.
Региональный оператор АО «Спецавтохозяйство» усилил работу подразделений в преддверии новогодних каникул. Проведён планово-предупредительный ремонт спецтехники, запланирован двойной вывоз ТКО по ряду маршрутов, утверждены графики дежурств диспетчерской и абонентской службы. Качество вывоза будут контролировать областные учреждения. Министр также планирует в период новогодних праздников лично провести выезды для оценки качества вывоза мусора в Новосибирске.