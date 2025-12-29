Губернатор Андрей Травников поручил усилить противопожарную профилактику и очистку крыш от снега в период новогодних каникул

Губернатор также напомнил, что на фоне всех рисков наиболее массовым являются пожары в жилом секторе. Необходимо проводить обходы, усилить профилактическую работу и проверку датчиков АДПИ. На фоне событий прошлой недели он также обратил внимание на высокую снеговую нагрузку на кровли. Снег уплотнился и образовалась наледь, что увеличивает риски аварий. Обычно очистку кровель от снега начинают весной, но по социальным объектам эту работу целесообразно организовать уже сейчас.