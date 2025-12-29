Путин подписал закон о запрете исполнять в РФ постановления иностранных судов

Ранее глава государства подписал ряд других законов. В том числе, о санкциях за обслуживание sim-карт после введения абонентом самозапрета. За подобное должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. В случае юридических лиц суммы возрастут вплоть до 500 тысяч.