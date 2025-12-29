Путин подписал закон о запрете исполнять в РФ постановления иностранных судов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий исполнение на территории страны постановлений иностранных уголовных и международных судов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон устанавливает, что решения иностранных судебных органов, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими государствами без участия России, исполнению в РФ не подлежат.
Этот же запрет распространяется на постановления международных судов, чья компетенция не основана на международном договоре РФ или на резолюции Совета Безопасности ООН. Важным условием для резолюции ООН является её принятие в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава всемирной организации.
Ранее глава государства подписал ряд других законов. В том числе, о санкциях за обслуживание sim-карт после введения абонентом самозапрета. За подобное должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. В случае юридических лиц суммы возрастут вплоть до 500 тысяч.