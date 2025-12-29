КНДР провела учения по запуску стратегических ракет большой дальности

В КНДР 28 декабря на Корейском Западном море провели испытания дальнобойных крылатых ракет, наблюдал за процессом северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«28 декабря на Корейском Западном море проведены учения по запуску стратегических крылатых ракет большой дальности», — сказано в сообщении.
Учения дальнобойных ракет нацелены на проверку боеспособности подразделений и их готовности к контрудару. Ракетчики КНДР отработали навыки по маневрированию и выполнению огневых заданий. В ходе учений также была проверена надёжность данной системы стратегического вооружения.
Крылатые дальнобойные ракеты были запущены по заранее заданной траектории. Мишеней они достигли за 10,199 и 10,203 секунды.
Ким Чен Ын подчеркнул, что испытания подтвердили надёжность стратегических сил и боеспособность КНДР. Он отметил важность регулярной проверки ядерного потенциала страны для сдерживания угроз. Укрепление этих сил будет продолжено.
Напомним, 25 декабря в КНДР прошли испытания нового типа зенитных ракет высокой дальности. В этот же день Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений.