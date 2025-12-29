Вероятность возобновления масштабного конфликта на Украине уменьшится при быстром падении киевского режима, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Установится ли в результате долгосрочный мир или временное прекращение огня, зависит от того, насколько быстро падет киевский режим», — высказался он в соцсети X*.
По мнению аналитика, чем быстрей рухнет киевский режим, тем сильней будет на Украине насилие, которое впоследствии «поможет устранить перспективу возобновления крупного конфликта».
Ранее Кошкович прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, озвученное перед переговорами Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, о намерении ЕС продолжать поддерживать Украину в следующем году. Аналитик подчеркнул, что, как только появляется надежда на мир, «эти упыри вылезают из своих нор».
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.