Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кошкович связал долгосрочный мир с быстрым падением киевского режима

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высказался о вероятности возобновления масштабного конфликта на Украине в будущем.

Источник: Аргументы и факты

Вероятность возобновления масштабного конфликта на Украине уменьшится при быстром падении киевского режима, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Установится ли в результате долгосрочный мир или временное прекращение огня, зависит от того, насколько быстро падет киевский режим», — высказался он в соцсети X*.

По мнению аналитика, чем быстрей рухнет киевский режим, тем сильней будет на Украине насилие, которое впоследствии «поможет устранить перспективу возобновления крупного конфликта».

Ранее Кошкович прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, озвученное перед переговорами Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, о намерении ЕС продолжать поддерживать Украину в следующем году. Аналитик подчеркнул, что, как только появляется надежда на мир, «эти упыри вылезают из своих нор».

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше