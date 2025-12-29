Денис Паслер сократил количество членов свердловского правительства

Согласно документу, количество членов правительства сокращено до 25 человек за счет введения в состав правительства новой должности Первого Заместителя Губернатора Свердловской области — Министра промышленности и науки Свердловской области.
Министерство экономики и территориального развития Свердловской области преобразовано в Министерство экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области;
Из структуры правительства исключены должности Заместителя Губернатора Свердловской области — Министра инвестиций и развития Свердловской области и Министра промышленности и науки Свердловской области.