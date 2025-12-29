Ричмонд
Путин подписал закон о запрете исполнять решения иностранных судов в России

Путин подписал закон, запрещающий исполнение на территории РФ постановлений иностранных уголовных судов и международных судебных органов.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который запрещает исполнение на территории России постановлений иностранных уголовных судов и международных судебных органов. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовых актов.

Согласно принятому документу, в России не будут исполняться решения иностранных судов, которые получили полномочия в области уголовного судопроизводства от других стран без участия России.

Также под запрет попадают постановления международных судебных органов, если их компетенция не основана на международных договорах РФ или на резолюциях Совета Безопасности ООН, принятых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.

Напомним, что 16 декабря ГД приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект о запрете исполнять в России постановления международных судов и уголовных судов других стран.

