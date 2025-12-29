В России установлен День памяти жертв геноцида советского народа

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в стране новую памятную дату. Согласно документу, 19 апреля будет отмечаться как День памяти жертв геноцида советского народа.
Изменения внесены в действующий федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
Закон был внесен на рассмотрение Государственной Думы группой парламентариев от «Единой России». В числе авторов инициативы — первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии Владимир Якушев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.
Зачем такой документ нужен спустя 80 лет после Победы в беседе с KP.RU рассказала инициатор и автор законопроекта — депутат Госдумы Ольга Занко.