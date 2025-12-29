Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России установлен День памяти жертв геноцида советского народа

Путин подписал закон об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в стране новую памятную дату. Согласно документу, 19 апреля будет отмечаться как День памяти жертв геноцида советского народа.

Изменения внесены в действующий федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Закон был внесен на рассмотрение Государственной Думы группой парламентариев от «Единой России». В числе авторов инициативы — первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии Владимир Якушев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Зачем такой документ нужен спустя 80 лет после Победы в беседе с KP.RU рассказала инициатор и автор законопроекта — депутат Госдумы Ольга Занко.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше